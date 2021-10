Non c'è pace per il Catania, nobile decaduta del calcio italiano attualmente in serie C. Come riportato in data odierna sul sito dell'AIC i giocatori del club etneo hanno deciso di mettere in mora la società.



Di seguito la sintesi del comunicato: "stante l'insostenibilità del contesto i giocatori hanno deciso di mettere formalmente in mora la società al pagamento delle retribuzioni dovute, con l'assistenza dell'Assocalciatori. Pur avendo confidato nelle rassicurazioni rese pubblicamente e in privato - spiega la squadra nel documento - a oggi la società ha corrisposto esclusivamente le mensilità di luglio 2021. Ciò sta comportando grandi difficoltà economiche, non consentendo a molti tesserati di far fronte alle ordinarie spese familiari, con seri danni personali".