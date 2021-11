Il centrocampista del Catania Mariano Izco, ai microfoni de La Sicilia, ha parlato dell'andamento della squadra in questo primo scorcio di stagione ma soprattutto del suo futuro: “Resto a fine stagione ? Forse sì, forse no, a 38 anni potrei decidere di smettere, vedremo”. Izco è un veterano della formazione etnea, con cui ha collezionato in serie A 218 presenze e 6 gol.