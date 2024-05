Catanzaro-Cremonese: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il pirotecnico con cui ilha battuto 4-2 ed eliminato il Brescia nel turno preliminare, ha consentito alla squadra di Vivarini di guadagnarsi le semifinali dei. Per i calabresi, ora, il prossimo scoglio da superare si chiama: grigiorossi all'esordio nella poule promozione poiché quarti in campionato e dunque entrati in gioco nel penultimo atto del torneo.Catanzaro-Cremonese è il match d'andata della semifinale Playoff, con ritorno previsto sabato 25 maggio alle 20:30 allo stadio 'Zini': se al termine dei 180' il bilancio dovesse essere in equilibrio, non sono previsti i tempi supplementari e a qualificarsi per la finale sarebbe la Cremonese (meglio piazzatasi in classifica).

Catanzaro-Cremonese verrà trasmessa in tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.Per vedere Catanzaro-Cremonese in diretta streaming, invece, occorrerà utilizzare NOW, Sky Go, collegarsi al sito di DAZN o scaricare l'app di DAZN su telefoni cellulari e tablet.