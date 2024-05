Playoff Serie B: date, squadre, regolamento

Ultimi 90 minuti in Serie B, dove ci sono ancora dei discorsi aperti sia nella parte alta della classifica che nelle ultime posizioni. L, insieme ai gialloblù conquisterà la promozione diretta anche una tra Como e Venezia che oggi si sfidano a distanza. La terza squadra salirà in Serie A attraverso i playoff.- Saranno sei le squadre che si giocheranno il terzo posto libero per salire in Serie A: il primo turno si giocherà a gara unica, in caso di pareggio si va ai supplementari e se le due squadre sono ancora in parità passa quella con una posizione di classifica migliore nel campionato., senza supplementari e rigori. Stesso discorso per la finale (che dà accesso alla Serie A), al termine della quale supplementari e rigori sono previsti solo se le squadre hanno chiuso la stagione a pari punti.

Venerdì 17 maggio ore 20.30: Sesta-settimaSabato 18 maggio ore 20.30: Catanzaro-ottavaCatanzaro/Ottava-CremoneseAndata: lunedì 20 maggioRitorno: venerdì 24 maggioSesta/Settima-Como/VeneziaAndata: martedì 21 maggioRitorno: sabato 25 maggioVincente semifinale 1-vincente semifinale 2Andata: giovedì 30 maggioRitorno: domenica 2 giugno