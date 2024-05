Catanzaro-Cremonese sospesa per 3 minuti: il motivo

48 minuti fa



Episodio da registrare al 'Ceravolo' di Catanzaro dove si stava disputando l'andata delle semifinali playoff di Serie B tra la squadra di casa e la Cremonese. Attorno al minuto 70, l'arbitro ha stoppato la gara per il malore di un tifoso in tribuna. Ad avvertire il direttore di gara sono state le due panchine, a loro volta raggiunte dagli annunci degli astanti. Come riportato da Sky Sport, i medici della Croce Rossa sono subito intervenuti e, dopo uno stop di tre minuti, al migliorare delle sue condizioni, la gara è potuta riprendere.