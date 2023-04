Il Catanzaro passa anche a Francavilla, sul campo della Virtus e batte il record assoluto di punti (93) e vittorie (29) in Serie C. Un traguardo che, dopo la promozione in Serie B ottenuta con larghissimo anticipo, rende ancora più felice il tecnico giallorosso, Vincenzo Vivarini:



"Alla squadra ho detto che mi dispiace che il campionato stia finendo perché è uno spettacolo vederli giocare. Cambiano gli interpreti ma il prodotto finale è sempre lo stesso. Giocano tutti con grande tranquillità e consapevolezza, la squadra ha grandi individualità e grandi giocatori che si sono messi a disposizione di un progetto tattico ben preciso. I risultati ci danno grande soddisfazione, a Francavilla abbiamo concesso qualcosa nel secondo tempo ma quando giochi con questa serenità arrivano sempre i risultati. Il record di punti ci dà soddisfazione e lo dedico alla città e ai tifosi. Penso che quest'anno rimarrà nella storia a lungo".