Finisce 2-2 l’ultima partita di questa lunga stagione per la Reggiana e il Catanzaro. Un pareggio che, in virtù della vittoria dei calabresi nel primo match contro la Feralpi Salò, si vale agli ospiti la Supercoppa di Serie C.



Sotto di due reti dopo 28′ – Biasci e Iemmello – i granata hanno prima accorciato con Pellegrini poi pareggiato con Rosafio in apertura di ripresa. A nulla sono valsi gli assalti finali, i ragazzi di Diana finiscono all’ultimo posto in questo triangolare a quota 1 dopo il pareggio nella prima partita del torneo tra le vincitrici dei tre gironi. .