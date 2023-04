Catanzaro: il contratto di Vincenzo Vivarini scade a giugno, qualche proposta gli è arrivata (Catania?), ma la volontà dell'allenatore è quella di dare continuità al suo straordinario lavoro e di restare. La società è d’accordo e si sta trattando solo sull’ingaggio per il nuovo accordo biennale: già in settimana è attesa la firma. Intoccabile, al centro dell’attacco, il bomber Iemmello.



Feralpisalò: Stefano Vecchi il contratto ce l’ha e la società non intende privarsi del tecnico che per la prima volta l’ha portata in Serie B. Anche lui qualche chiamata l’avrebbe già ricevuta e sta valutando il da farsi, soprattutto deve incontrare il presidente Pasini per capire come il club vorrà affrontare la categoria. Perso il leader Legati in difesa (nuova carriera per lui accanto al direttore sportivo Ferretti).



Reggiana: questa è la panchina più in bilico. Aimo Diana ha il rinnovo di contratto automatico in caso di promozione e quindi è blindato, ma una parte della società sembra intenzionata a cambiare. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di separazione un nome che piace è quello di Pierpaolo Bisoli, ora lanciato con il Sudtirol.