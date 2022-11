Il Catanzaro ha scandito la propria superiorità netta sul campionato vincendo in maniera nettissima lo scontro diretto contro il Pescara. Un 3-0 a domicilio senza possibilità di appello, che ha confermato la minifuga dei calabresi in vetta al girone. Ora, infatti, la prima della classe è a +4 sul Crotone secondo e a +6 sul Pescara terzo, che poteva riaprire tutti i giochi proprio nello scontro di cartello del weekend e che, invece, si è trovato di fronte un avversario davvero troppo forte.



CHE NUMERI! - Non è un caso, ad ogni modo, che il Catanzaro sia ampiamente in controllo del campionato. A prescindere dalla vittoria nel big match contro il Pescara, infatti, ci sono altri numeri che supportano la candidatura del Catanzaro a prima forza del girone. In 15 partite sono addirittura 42 i gol segnati, quasi 3 di media a partita: per distacco il miglior attacco del girone, con il Pescara secondo ad 'appena' 27 reti totali segnati. Non solo, perché il Catanzaro è anche la miglior difesa del campionato con 6 reti subite, 4 in meno del Crotone, secondo anche in questa speciale classifica.



B VICINA - E' chiaro che manca ancora tantissimo per arrivare al termine della stagione, ma il Catanzaro, che anche nelle passate stagioni era stato tra i grandi candidati alla promozione, è sempre più lanciato verso la Serie B. Risultato che rappresenterebbe il coronamento di una rincorsa durata anni e che finalmente sta iniziando a prendere forma in una stagione fino a questo punto assolutamente perfetta.