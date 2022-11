Dopo un avvio di stagione al rallentatore, i giovani bianconeri guidati da Massimo Brambilla hanno ritrovato il piglio dei giorni migliori,e salendo agli onori di cronaca non solo per l’ottimo svolto in termini di lancio di giovani promesse, ma anche per quanto mostrato in campo dalla squadra. Già, perché anche se questo è ed è sempre stato un aspetto secondario, ha il suo valore:Nessuna squadra sta meglio, in questo momento, in tutto il girone.. Speculare per la Pro, con, leggermente inferiore per i friulani, che hanno subito una sconfitta. Insomma,. Che con una classifica così corta significae, almeno per il momento, posto assicurato ai playoff, che restano l’obiettivo stagionale più alla portata.Nonostante il percorso in netta crescita e il talento dei giocatori che stanno calcisticamente nascendo in questo contesto, però,. In questo momento i valori in campo non sono ancora tali da poter giustificare una corsa alla prima piazza, per cui la grande favorita resta proprio il Pordenone, primo a +5 sulle dirette inseguitrici. Nonostante ciò, la Juve NextGen ha tutto il diritto, e in parte anche il dovere, di proseguire su questi binari,