Il Monza si prepara ad aggredire il mercato invernale, con il mese di gennaio che si avvicina a grandi falcate. Come riportato da Sky, nel mirino dei brianzoli c'è Panos Katseris, esterno greco classe 2001 di proprietà del Catanzaro. Il suo valore si aggira intorno agli 1.7 milioni, ma il club calabrese - seppur disposto a cederlo a gennaio - vorrebbe trattenerlo almeno in prestito fino a fine stagione. La fila per lui è lunga: sul greco ci sono anche Bologna, Genoa, Torino, Udinese e Parma.