Dopo aver annunciato il loro ritorno in Italia dopo la caldissima data di maggio scorso, i Catfish and the Bottlemen confermano che sarà Lilian More a precederli sul palco dell’Alcatraz di Milano mercoledì 5 febbraio con inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone (online e punti vendita).



Lilian More, giovanissima cantautrice italiana amante della musica pop punk, si avvicina al mondo musicale all’età di 9 anni. Negli ultimi tre anni è riuscita a farsi un nome tra gli artisti emergenti, a vincere il titolo di Artista del Mese su MTV New Generation, ad affiancare in tour grandi band internazionali tra cui Kasabian, White Lies e Primal Scream, a esibirsi su grandi palchi e a collaborare con una nota label inglese che l’ha portata a vivere in UK nel 2019. Un mix esplosivo di melodie super pop, chitarre punk e grinta da vendere.



I fan che non erano presenti al loro concerto del 2019 avranno una nuova occasione per ascoltare dal vivo The Balance, il terzo album dei Catfish and the Bottlemen, uscito per Island Records il 26 aprile. Per realizzare questo disco, la band si è avvalsa della collaborazione del produttore Jacknife Lee e ha vissuto in una sorta di isolamento nelle campagne di Irlanda ed East Lincolnshire, in Inghilterra. A questo proposito McCann ha dichiarato: "Adoriamo vivere tutti insieme. Passavamo tutto il tempo lì, ci svegliavamo e lavoravamo fino a notte. Jacknife era il primo ad alzarsi e l’ultimo ad andare a letto. È bello essere completamente assorbiti dalle registrazioni in un posto simile e vivere insieme, perché passavamo giornate intere a parlare delle canzoni. Sono state le sessioni di registrazione più divertenti che abbiamo mai fatto". Il disco, che contiene i singoli Longshot, Fluctuate, 2all e Conversation, segue l’album The Ride, premiato disco d’oro e l’esordio The Balcony, che ha registrato il disco di platino. I tre dischi sono legati tra loro grazie al contributo dell’artista di San Francisco Tim Lahan, incaricato per la terza volta di ideare l’immagine di copertina, e grazie all’immediatezza dei Catfish and the Bottleman che caratterizza ogni loro lavoro, dimostrando che essere semplici non è né un disonore né la strada più facile da prendere.



I Catfish and the Bottlemen sono Van McCann (voce e chitarra, tifoso del Manchester United), Johnny Bond (chitarra), Robert “Bob” Hall (batteria) e Benji Blakeway (basso). Con il loro sound inconfondibile, il gruppo alternative rock si prepara a tornare in Italia, dopo aver venduto milioni di album, conquistando fin dagli esordi i palchi di tutto il mondo, dall’arena di Wembley agli Stati Uniti, dall’Australia al Giappone.