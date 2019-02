Il Napoli, l'Inter e Mazzoleni: arriva la multa per il club partenopeo e per il suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Era la vigilia di Natale e il numero 1 degli azzurri aveva commentato così, a Radio Kiss Kiss, la designazione di Mazzoleni per la sfida di Santo Stefano contro l'Inter: "Mi preoccupa, con noi è sempre stato cattivo ed anche non imparziale".



LE CIFRE - Multa di 14mila euro per Aurelio De Laurentiis, 6mila per il Napoli. Decisione presa nella giornata di ieri con le dichiarazioni di DeLa ritenute " lesive della reputazione del signor Pier Silvio Mazzoleni". La sfida con l'Inter vide la vittoria dei nerazzurri e l'espulsione di Koulibaly.