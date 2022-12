ma dietro la delusione di una finale del Mondiale persa ai rigori ci sono la speranza e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ripetersi presto. Calciomercato.com ha contattato in esclusivaper raccogliere le impressioni post sconfitta:"C'è un sistema politico ben chiaro, orchestrato dal Ministero dello Sport. Una grande capacità di coinvolgere tutti, una Federazione forte e una chiara situazione per sviluppare il calcio, con idee chiare. Si è cominciato 40 anni fa proprio dai settori giovanili, per costruire nuovi calciatori di successo, ma soprattutto uomini. 4 finali in 7 Mondiali e due Europei vinti non si raggiungono per caso. Dagli anni '90 il sistema è cambiato radicalmente, oggi in Italia si fa fatica a trovare giovani di successo ma in Francia è consuetudine"."La delusione c'è ed è normale, ma il percorso è stato splendido. L'Argentina ha lottato, la partita è stata incredibile, sembrava il film di un grande regista. L'amarezza è forte ma si sta lavorando in un certo modo, non si è vinto ma ci sono certezze per il futuro. La Francia può battere chiunque"."Col senno di poi è facile. La rosa era forte, la vecchia guardia ha guidato gli altri ma anche i giovani hanno fatto molto bene, soprattutto dopo un Europeo non all'altezza. Tchouamenì, Upamecano e Koundé hanno disputato un ottimo Mondiale"."Sicuramente sì, il futuro è suo. Tre gol in una finale del Mondiale è storia, al di là di Messi che è l'uomo calcio degli ultimi 20 anni"."Spero che resti, ha fatto un bel percorso. Da quando è ct il suo bilancio è pazzesco, va ringraziato. Se dovesse andare via è perché la delusione è difficile da accettare"."Kolo Muani ha cambiato la finale. Era arrivato all'ultimo per sostituire l'infortunato Nkunku, ma è stato assolutamente l'uomo determinante per la Francia. Ha una grande prospettiva""Non può più sbagliare, non ha margine di errore. Ha le capacità di fare 10 vittorie di fila per rientrare, molto dipenderà anche dal Napoli. Io però ci credo".@AleDigio89