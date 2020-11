Intervistato da Fanpage, l'ex centrocampista dell'Inter, Benoit Cauet, esprime la propria opinione sui nerazzurri allenati da Antonio Conte.



“L’Inter non è più una squadra che gioca esclusivamente per un posto in Champions League. Oggi gioca per provare a vincere lo Scudetto, dunque l’attenzione e la concentrazione deve essere maggiore da parte dei giocatori. Da questo punto di vista sembra che non ci sia ancora una consapevolezza totale dell’obiettivo, e questo anche perché dall’inizio stagione nessuno ha detto qual è l’obiettivo dell’Inter. Penso che invece debba essere comunicato e che si dica che la squadra gioca per vincere lo Scudetto. Soprattutto dopo quello che ha fatto l’anno scorso. Quando i giocatori riusciranno a capire l’obiettivo del club, penso che vedremo risultati diversi”.