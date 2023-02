Non solo i rischi in patria e a Milano,. Il presidente dell'Inter è al centro di una disputa nata a Hong Kong per il. L'istituto bancario cinese, dopo aver vinto la causa ad Hong Hong, ha aperto un fronte legale anche negli USA, richiedendo e ottenendo dal tribunale diil via libera all’ottenimento di diversi documenti legati ai rapporti tra Zhang e diversi soggetti come tra gli altri Goldman Sachs e Oaktree.- Ora però il presidente nerazzurro e, entrambi citati nella causa, sono passati alla difesa: come emerge dai documenti consultati da Calcio e Finanza, Zhang sarà difeso negli Stati Uniti dallo studio legale, in particolare saranno i legali Jason C. Hegt e Zachary L. Rowen a occuparsi della vicenda. Lo studio legale, fondato negli USA ma con sedi in tutto il mondo (tra cui anche Milano) è già stato attivo in passato in questioni riguardanti l'Inter:La Corte del tribunale del distretto sud di New York, conclude Calcio e Finanza, ha concesso una sospensione temporanea della sentenza con cui ha concordato a China Construction Bank di poter accedere ai documenti richiesti. Il prossimo 8 marzo invece si dovrebbe svolgere la prima udienza a Milano sul caso e il 13 marzo una nuova udienza a Hong Kong per Steven Zhang.