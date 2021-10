Franco Causio, Tuttosport, parla delle differenze tra la Juve di ieri e di oggi: "La Juve è sempre stata la più provinciale d’Italia nello spirito, anche quando ha avuto grandissimi campioni. Allegri voleva dire questo. Contro la Juve tutti giocano la partita della vita e se non hai quella cattiveria soffri. Contro il Chelsea c’è stata e la vittoria è importante per come è venuta e perché è arrivata contro i campioni d’Europa. Può essere la svolta della stagione, a cominciare dal derby che va giocato con quella stessa cattiveria".