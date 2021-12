Il Barcellona ed Edinson Cavani sono a un passo dall'accordo. Il Matador ha dato l'ok all'offerta di un contratto al ribasso da 3,5 milioni per il primo anno a salire a 5,5 in caso di conferma per un'ulteriore annata. Cosa manca? Solo l'ok del Manchester United a liberare gratis l'attaccante uruguaiano.