L’incontro tra Edinson Cavani e il Presidente prima della partita

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/jKud9bEb7Z — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 24 ottobre 2018

Cristiano, direttore sportivo del, parla a Sky Sport prima del match con il: ", come normale che sia, per un grande campione. Le scelte di Ancelotti? Vuole sorprenderli nello stretto, approfittando dell'assenza di Thiago Silva. Vuole sfruttare la posizione di Fabian Ruiz per sorprenderlo. La difesa contro l'attacco atomico del Psg? Beh, il mister ha riproposto lo stesso sistema difensivo visto contro il Liverpool...".- Prima del match, Edinson Cavani, stella del Paris Saint-Germain, avversario del Napoli in Champions, ha salutato Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, in maniera affettuosa.