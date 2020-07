La trattativa per portare Edinson Cavani alla Roma? Gastón Fernández, intermediario dell'operazione, intervistato da Ovacion, inserto sportivo di El Pais, tra i principali quotidiani uruguaiani, ha detto: "Mi hanno contattato per fare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello-agente di Cavani, ndr). Se questo gruppo acquisirà la Roma, vogliono Cavani in squadra. Tutto dipende da questo: ci sono trattative avanzate, ma non è facile acquisire un club così prestigioso. Ci sono molte cose da considerare, ma se l'affare si farà una delle loro priorità è Cavani. Sanno che sono vicino a Cavani e che parlo con lui di altre cose, non di calcio, perché il suo agente è Walter, però mi hanno chiamato e mi hanno detto di questa opportunità. Penso ci sia no buone possibilità, ma come dicevo tutto dipende dall'acquisto della Roma".