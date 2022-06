Edinson Cavani, attaccante che ha appena terminato la sua avventura al Manchester United, potrebbe presto muoversi in direzione spagnolo. Il nazionale uruguaiano, che ha nella sua carriera ha giocato in Serie A, in Premier League e in Ligue 1, vuole mettersi alla prova nel campionato spagnolo. Sulle sue tracce ci sono Atletico Madrid, Siviglia, e Villarreal. Lo riporta Marca.