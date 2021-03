Nonostante negli scorsi giorni Cavani abbia cercato di rassicurare i tifosi del Manchester Utd, le parole del padre ai media argentini lasciano presagire un futuro lontano da Old Trafford. Secondo la testata argentina Olé, infatti, il matador è molto vicino a firmare con il Boca Juniors la prossima estate.



Un altro indizio a conferma di quest’indiscrezione è arrivato ieri, quando il programma televisivo TyC Sports ha riportato una presunta frase che Cavani avrebbe detto al difensore argentino Marcos Rojo, suo ex compagno per sei mesi allo United e da poco passato proprio agli xeneizes: “Aspettami perché a giugno sarò lì con te”.



I tifosi del Boca ora sognano un colpo di mercato che sposterebbe gli equilibri in Sudamerica e renderebbe la loro squadra la favorita numero uno per la tanto agognata vittoria della Copa Libertadores.