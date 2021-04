Edinson Cavani è sempre più vicino al Boca Juniors. Secondo Espn Juan l'ex trequartista e oggi vicepresidente del club argentino Juan Roman Riquelme è in pressing sull'attaccante di Palermo, Napoli e Psg per convincerlo a lasciare il Manchester United. Il padre del giocatore, Luis Cavani, intervenuto a TyC Sports facendo il punto sul futuro del figlio: "Ha il 60% di possibilità di giocare in un club sudamericano" ha svelato.



BUONUSCITA - Il contratto con i Red Devils scade il 30 giugno e Cavani è libero di accordarsi con un nuovo club già ora, per poi trasferirsi a parametro zero dalla prossima stagione. Se non dovesse rinnovare con lo United, all'uruguaiano spetterebbe una buonuscita di 2 milioni di euro. Il Boca ci prova e la conferma arriva dalle parole del padre, ma sul Matador ci sono anche club europei pronti a farsi avanti.