Edinson Cavani è tra i calciatori sudamericani che non hanno potuto raggiungere la loro nazionale in occasione di questa tornata di gare per le qualificazioni ai Mondiali. La decisione della Premier League e del suo Manchester United di negargli il viaggio in Uruguay per le rigide restrizioni in tema di Covid-19 non è stato accolto favorevolmente dal Matador: "Noi calciatori non diventiamo ricchi giocando in nazionale, ma abbiamo un forte coinvolgimento morale nel difendere i colori del nostro Paese. Ho parlato con Tabarez e andare in Uruguay sarebbe stato controproducente per tutti, ho dovuto subire una decisione che mi fa masticare amaro".