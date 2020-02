Walter Guglielmone, fratello e agente di Edinson Cavani, ha replicato alle accuse del presidente dell'Atletico Madrid Cerezo sui motivi che hanno portato allo stop della trattativa col Paris Saint Germain: "Chi è questo signore, che ruolo ha? Se fosse stata una questione di soldi, Edi sarebbe andato al Chelsea o al Manchester United. Era disposto ad abbassarsi l'ingaggio, ma l'Atletico Madrid non aveva i soldi per chiudere l'affare e il PSG non ha abbassato le sue richieste".