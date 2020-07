e il Psg, storia di un addio già annunciato. L'attaccante uruguaiano ha prolungato il contratto che scadeva il 30 giugno fino a fine stagione, e - come anche Thiago Silva - sarà così a disposizione di Tuchel per la sfida di Champions contro l'Atalanta.. Una garanzia per chi cerca un bomber d'esperienza, che in sette stagioni col Psg ha totalizzato più di 200 gol.- Un futuro tutto da scrivere per l'uruguaiano, che a 33 anni vorrebbe comunque rimanere in un campionato europeo di livello., pareggiato l'ingaggio attuale che guadagna al Psg. Non è bastato, però, a convincere l'attaccante a trasferirsi dall'altra parte dell'oceano e andare a giocare in MLS, un campionato che al momento non lo entusiasma.- Edinson ringrazia ma rifiuta, attendendo nuove proposte. In Uruguay il nome di, e al momento dalle parti di Trigoria sono concentrati sul mercato in uscita. Anche l'Atletico Madrid, per ora, non è intenzionato a ricominciare le trattative interrotte a causa del lockdown.L'uruguaiano si avvicina alla scadenza col Psg e valuta il futuro, l'unica proposta concreta è arrivata dall'Inter Miami di Beckham ma il giocatore non è convinto. Cavani guarda avanti e aspetta nuove offerte, per un futuro tutto da scrivere.