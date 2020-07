nella Capitale,, paese di provenienza del Matador, e, terra dell'attuale e probabilmente del futuro proprietario del club giallorosso. Ma è tutt'altro che scontato che sia Dan Friedkin l'erede designato dell'attuale patron romanista, perché tra le ipotesi alternative- Intermediario che, secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dalla stampa uruguaiana, èdopo la conclusione della straordinaria avventura al Paris Saint Germain, lasciato come miglior cannoniere nella storia del club con 200 in 301 partite. "(fratello e rappresentante del giocatore). Sapevano che sono un uomo vicino a Cavani e che gli parlo di altre cose, perché il suo rappresentante rimane il fratello Walter, ma mi hanno chiamato, mi hanno detto di sondare questa possibilità, mi sono assicurato che fosse qualcosa di serio e così l'ho girato a Guglielmone", ha dichiarato Fernandez a Ovaciòn.a cifre congrue col valore del calciatore - che a Parigi percepiva 12 milioni di euro netti a stagione -, che offre una tassazione più vantaggiosa per i lavoratori, e quindi i calciatori, che hanno già avuto esperienze in Italia ma che hanno risieduto all'estero negli ultimi anni., un anno in più di Cavani sulla carta d'identità e un contratto che peserà sulle casse giallorosse per circa 30 milioni di euro lordi fino a giugno 2022. Con Inter e Juve sullo sfondo, in attesa di sviluppi. Roma-Uruguay-Stati Uniti, un triangolo dai contorni misteriosi per dare concretezza alla suggestione di mercato che ha come protagonista il Matador.