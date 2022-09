Oggi si riunisce il consiglio d'amministrazione della Juventus. All'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio 2021-22, che vedrà un rosso di circa 250 milioni di euro, come anticipato dal conto semestrale di Exor presentato a inizio mese.



Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, non è escluso del tutto che si entri anche in questioni tecniche, discutendo del futuro in panchina di Max Allegri, sebbene sarebbe un'anomalia rispetto alla tradizione del club bianconero. Presenti il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.