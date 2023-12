Mentre in Serie A impazza la sfida scudetto tra Inter e Juventus, c'è già una Juve che in Serie C sta facendo scalpore e che è meglio dei nerazzurri, per la forza della propria difesa che gli ha consentito di issarsi al primo posto del Gruppo C, nonostante all'inizio della stagione non fosse data tra le favorite.



PAGLIUCA COME FARIOLI - la Juve Stabia dell'ex Siena Guido Pagliuca infatti, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta al Menti di Castellammare nel derby d'alta classifica contro il Benevento, griffata guarda caso dal secondo gol di fila dopo quello col Messina e il quinto in totale da parte di un difensore bomber, il classe 1999 ex Genoa Marco Bellich, guida la classifica a quota 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta.



IL BUNKER DI CASTELLAMMARE - Ma il dato che impressiona è proprio quello dei gol subiti da una retroguardia coriacea, il bunker di Castellamare: appena 5 i gol incassati, contro i 7 dei nerazzurri, in 16 partite, il miglior reparto d'Europa, assieme al Nizza dell'italiano Farioli, di cui l'ultimo lo scorso 25 ottobre, più di due mesi fa. Mostruosa anche la statistica relativa alle partite trascorse senza subire reti: 11 clean sheet, ovvero porta inviolata, nel corso della stagione, con la media di un gol subito ogni 3 partite e la miglior difesa tra le leghe professionistiche italiane. Non solo, sei partite di fila senza prendere gol e, ancora più rilevante, il dato sui gol subiti in casa, fermo a zero.



