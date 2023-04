, messo pesantemente in discussione visto l'andamento recente della Juventus,nelle ultime ore. La disonorevole sconfitta per mano dell'Inter nella semifinale di ritorno di Champions League, arrivata al termine di una prestazione contraddistinta da una sconcertante arrendevolezza, e l'agitato post-partita da parte dell'allenatore bianconero - caratterizzato da urla ed insulti all'indirizzo dei dirigenti nerazzurri e dei suoi calciatori negli spogliatoi - è ancora fresca. Eppuredella vigilia della trasferta di Bologna, che segna un'altra tappa significativa di un finale di stagione in cui la Juve mantiene la possibilità di terminare il campionato entro le prime quattro posizioni e conquistare l'accesso alla finale di Europa League., proprio perché di obiettivi alla portata ce ne sono ancora e con essi molti dei giudizi emessi sino a questo momento potrebbero ribaltati.dopo la sorprendente eliminazione dai playoff dei suoi Milwaukee Bucks da teste di serie numero uno del tabellone, come manifesto della sua difesa d'ufficio:nemmeno per più di una stagione. E' vero, nello sport non si è in pace con se stessi soltanto quando si è consapevoli di non aver compiuto ogni tipo di sforzo per raggiungere determinati traguardi. Poi però c'è sempre il giudizio del campo e, fintanto che non si scade negli attacchi gratuiti e sulle persone,Per essere pienamente obiettive le valutazioni sull'operato di un atleta o di una squadra devono ovviamente tenere conto delle premesse di partenza e dei mezzi a disposizione per provare a conseguire determinati risultati. E,, un allenatore e un parco calciatori di tutto rispetto. La differenza è soltanto una: per Milwaukee non c'è più tempo per porre rimedio, limitatamente a questa stagione, per i bianconeri ancora no. Ma non cambia la sostanza e non dovrebbe cambiare l'approccio di fronte alla tanto temuta parola "fallimento".Limitandoci all'analisi del quasi biennio della sua gestione-bis, la Juve di Allegri gioca molto male e non vince nemmeno.con la sua concezione di fare calcio e le doverose attenuanti circa la confusione a livello societario che ha dovuto affrontare, per non parlare di quello che sta accadendo da novembre ad oggi, giustificano solo in parte un percorso (non solo il probabilissimo approdo) altamente insoddisfacente. Parafrasando l'allenatore della Juve, iniziano i 35 giorni della verità: senza Champions e senza Europa League, come si potrebbe non parlare di fallimento?