L'ufficialità non è ancora arrivata,dell'Equipe, che peraltro seguirà in diretta la cerimonia di consegna del premio e dunque avrebbe tutto l'interesse a mantenere la più stretta riservatezza,dopo due successi consecutivi, un terzetto assolutamente inedito in lizza per la vittoria, capeggiato da Modric, seguito a ruota da- In particolare,, facendo prevalere quel sentimento campanilistico e quel provincialismo tipico di chi ha la memoria corta., per distacco il miglior difensore nella rassegna iridata,assegnato da France Football, mettendosi dietro Gigi Buffon e Thierry Henry. Nessuna traccia di Zinedine Zidane, che forse quel premio se lo sarebbe portato a casa senza la testata a Materazzi,, che trascinò qualche mese prima da assoluto protagonista il Barcellona alla conquista della Champions League.- Nell'anno della Coppa del Mondo, pur con le sue eccezioni (clamoroso il caso di Messi che vinse nel 2010, "scippando" il riconoscimento all'olandese Sneijder), rientra in una logica che per l'assegnazione del Pallone d'oro possa essere tenuta meno in considerazione una competizione straordinariamente importante come la. Competizione, lasciando per strada la Supercoppa Europea della scorsa estate. In Russia, è stato per distacco il miglior difensore, ma per qualcuno la sua presenza è uno scandalo., e la Germania campione vantava giocatori che avrebbero potuto tranquillamente portarsi a casa il premio,Al di là del discutibile tentativo di sollevare un polverone su tutto per strappare qualche click o qualche lettura in più, quale contributo si pensa di dare alla discussione partendo da analisi così superficiali? Varane oggi come il Cannavaro del 2006, ma l'indignazione in Italia funziona a targhe alterne.