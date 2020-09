Non si tratta di difendere interessi di bottega o portare avanti le ragioni di un sistema di cui facciamo parte.E il tentativo di mettere una toppa, col "filosofico" via libera alla riapertura degli impianti per un massimo di 1000 spettatori dopo l'ok arrivato per semifinali e finale del Master 1000 di tennis a Roma, è peggio pure del buco.- Lasciando carta più o meno bianca ai governatori delle Regioni,, con alcune squadre che potranno aprire i battenti dei rispettivi stadi e altre che continueranno a giocare a porte chiuse. E una Juve prima supportata e poi "scaricata" dal Piemonte, su pressione del governo secondo le più maligne interpretazioni. Tutto questo senza che, da parte dei presidenti dei club di Serie A - nonostante i pruriti di De Laurentiis - arrivassero particolari pressioni in questa direzione, anzi. Non più tardi di qualche giorno fa,prima di concentrarsi sulle esigenze del calcio. Ricevendo in risposta anche un "no" secco a proposito dell'allentamento delle misure sui tamponi. Alla faccia della buona volontà.- Nessuno chiede corsie preferenziali al calcio, fin dall'inizio. Per questa stessa ragione,, incorrendo in clamorosi errori di valutazione che hanno poi portato a una graduale risalita dei contagi.all'anno e diverse centinaia di migliaia di persone interessate (non stiamo parlando dei giocatori e degli allenatori più pagati),. Dimenticando che, per la sua conformazione (accessi multipli, presenza degli steward e disponibilità degli spazi),. Con l'auspicio che il test delle scuole si riveli positivo, ci risentiamo ad ottobre, quando un nuovo DPCM aprirà verosimilmente e definitivamente gli impianti per tutti.