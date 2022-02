C'è la normale e umanissima reazione di chi, dopo aver avuto ampiamente sotto controllo una partita che poteva eliminare una concorrente per il titolo, si è visto sfuggire i 3 punti per una gestione discutibile del risultato.che si presta, per la sua natura, ad essere oggetto di discussioni infinite.da cui nasce la ripartenza del momentaneo 2-1 nerazzurro sul campo della Samp, mentre si è pronunciato in maniera molto chiara sul contatto tra Giroud e Sanchez da cui è nato il gol del pareggio del Milan - E' bene precisare da subito cheNello scorso settembre Orsato e ieri sera Guida hanno deciso di applicare per gli episodi in questione, quello che nella nostra Serie A dovrebbe diventare la normalità per avere partite più spettacolari e compensare quel gap di intensità che poi puntualmente le nostre squadre pagano in Europa.e glielo sottrae sbilanciandolo e facendolo cadere,fisicamente il rivale a cui contende il pallone.- Un dettaglio che, a mente fredda e con l'adrenalina del postpartita tornata ai livelli di guardia, non sfuggirà pure agli occhi più distratti. Come quelli dicon una serie di sostituzioni che non solo non hanno ammazzato la partita, ma anzi l'hanno clamorosamente ribaltata in favore di Pioli.: il ko con la Lazio dello scorso ottobre presenta inquietanti analogie e in un recente passato probabilmente non si sarebbe ripetuto. Non bisogna fare troppa strada, basti pensare riavvolgere il nastro e ripensare alle ultime due stagioni.