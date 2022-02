A margine della sfida contro il Milan, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn.“Questo è il calcio, abbiamo dominato in lungo e in largo, non siamo riusciti a fare il secondo gol e l’1-1 ci ha innervositi. Sul secondo gol hanno trovato una grande giocata individuale. Noi dobbiamo essere più lucidi, ma c’era un fallo netto su Sanchez. Per 70’ minuti ho visto un derby a senso unico”.“Appena abbiamo perso un po’ di gestione abbiamo lasciato tante ripartenze e la partita è andata sugli episodi, che non abbiamo saputo indirizzare. La sconfitta brucia, ma giocando dieci volte così la perdi una sola volta e le squadre forti devono anche analizzare le partite”.“C’è delusione, è normale, sappiamo quanto conta un derby. Vedremo on calma dove siamo mancati, fino al primo gol del Milan non avevamo concesso niente. È una dura lezione, ci deve servire per essere più cattivi perché per quanto visto al 70’ non dovevamo essere solo 1-0. Avremmo dovuto gestire come i primi 70’, poi abbiamo iniziato a giocare meno, è diventata una partita di ripartenze ma dovevamo ammazzarla. Non dovevamo perdere la gestione del possesso”.“Lautaro è stato bravissimo e mi ha dato tutto quello che aveva. Perisic aveva un indurimento al polpaccio. Il risultato non è dovuto dai cambi ma dal fatto che avremmo dovuto fare il secondo gol. E comunque Sanchez ha ricevuto una spallata da Giroud che lo ha mandato fuori dal campo”.“Sono stati determinanti ma da allenatore devo essere lucido e la mia squadra ha dominato il Milan. Questo è il calcio, come abbiamo reagito dopo la sconfitta contro la Lazio, dovremo farlo anche questa volta. Dobbiamo andare avanti con molta più rabbia e attenzione”.“Avremmo voluto affrontarlo con un risultato diverso dalla partita di stasera. Il calendario asimmetrico ci ha assegnato queste sfide, ci era capitato anche all’andata di avere Napoli e Milan in fila e dovremo fare lo stesso”