di domenica in casa del Real Madrid non sarà ancora il momento della resa dei conti per Xavi e i suoi calciatori, ma rischia di esserecol solo punto raccolto nella doppia sfida contro l'Inter., già precaria, di una società che ha dovuto fare ricorso ad ogni tipo di artificio economico per permettersi una campagna acquisti da 160 milioni nella passata estate. E con una resa sul campo che inizia a scricchiolare pericolosamente.che nell'immediato hanno dato respiro alle casse prosciugate da una politica folle sugli ingaggi dei calciatori della gestione Bartomeu, ma chedelle precedenti annate, da una campagna estiva molto dispendiosa e alla quale non è corrisposto un numero sufficiente di uscite e il prestito accordato da Goldman Sachs., che senza la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions farà venir meno una parte consistente degli introiti che il Barcellona confidava di garantire ai fondi ai quali ha venduto Barça Studios e diritti audiovisivi per i prossimi decenni.(oltre che presuntuoso) per gestire tutte le pressioni derivanti dal gran can can mediatico che aleggia intorno al Barcellona da qualche mese a questa parte e dalla necessità di portare a casa risultati (immediati)e cancellare il ricordo degli ultimi disastrosi anni dell'era BartomeuCon scelte che dal punto di vista tecnico non stanno pagando a sufficienza e che nel medio periodo potrebbero avere effetti dirompenti sulla solidità economica dell'intero club. L'Inter di Inzaghi ha assestato i primi colpi, il Real Madrid e il Bayern Monaco (prossimo avversario in Champions) rischiano di dare quelli di grazia.