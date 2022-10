Serata da dimenticare per il Barcellona. I catalani hanno ottenuto solo un pari casalingo con l’Inter, ora favorita per il passaggio del turno. E, se la squadra di Xavi non dovesse qualificarsi per gli ottavi, oltre che sportivo, il danno sarebbe anche economico. Come sottolinea Mundo Deportivo, il club perderebbe una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Nel bilancio presentato la scorsa domenica dalla giunta direttiva i ricavi previsti erano di 1.255 milioni ma contavano sul fatto che il Barcellona arrivasse non solo agli ottavi, ma anche ai quarti di finale di Champions League. Con l’obiettivo sfumato, sono evaporati anche questi 20 milioni, una cifra che neanche vincere l’Europa League potrebbe ora assicurare.