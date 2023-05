Ci risiamo., incassata la quarta sconfitta consecutiva in stagione nelle stracittadine e dando soprattutto una sensazione di impotenza netta al cospetto degli avversari,. Anche ieri sera, quando ancora era fresca e cocente la delusione per il fallimento dell'ultimo obiettivo rimasto per portare a casa un trofeo,L'ennesimo affondo da parte di Maldini, che nel primo anno di presidenza Cardinale ha intravisto lo stesso tema conduttore della gestione Elliott e ha deciso di lanciare l'ennesimo dardo. Un avviso ai naviganti che nella sede di Casa Milan non è nuovo e che non è escluso che possa aver generato più di qualche mal di pancia nel quartiere generale rossonero.- Perché rispetto ai precedenti interventi, gli ultimi arrivano al termine di una stagione nella quale, nonostante le richieste per qualcuno non di loro non mancassero. Vedasi la corte serrata del Chelsea per Leao. Certo, il piano originario prevedeva l'arrivo di tre giocatori di esperienza, fatti e finiti, per innalzare il tasso tecnico e di esperienza di una squadra dall'età media complessivamente bassa.- e che soprattutto non siano state difese e tutelate a fronte delle scelte costantemente penalizzanti assunte da Pioli nel corso della stagione.: si chiedono rinforzi di spessore e poi si rinuncia all'arrivo di un calciatore che avrebbe garantito un impatto immediato e che sarebbe costato anche molto meno di un ragazzo dal ruolo ad oggi indefinibile e la cui capacità di adattamento al nostro calcio era tutta da decifrare.- In questa lunga sequenza di ritornelli che ormai ai piani alti del Milan si conoscono a memoria. Dopo un anno di apprendistato e di conoscenza delle dinamiche di un club del campionato italiano,. "Odio perdere, mi sento un vincente come lo siete voi", disse al momento del suo insediamento, poco dopo che nella Milano rossonera si celebrava uno scudetto vinta in maniera entusiasmante ed in rimonta proprio sull'Inter e si sperava soprattutto in un nuovo ciclo pieno di successi., come nella tradizione storica di una società abituata a competere ai massimi livelli. Serve osare, serve tornare a pensare in grande, pensare da Milan. Indipendentemente dalle colpe di Maldini.