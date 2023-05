Resettare e ripartire, queste sono le due parole chiave in casa Milan dopo l’amara eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. Troppo importante il divario tra le due squadre a livello di organico, i nerazzurri possono contare su alternative di lusso come Lukaku e Brozovic che altrove sarebbero titolari indiscussi. E proprio il rafforzamento della rosa diventa un step prioritario per Maldini e Massara, chiamati a riscattare l’ultimo mercato estivo.Il successo del Napoli in campionato ha aperto una nuova via da osservare e, se possibile, anche migliorare. Vendere per poi acquistare di più e meglio, con risorse economiche aggiuntive rispetto al budget già fissato.Sono ben 11 i giocatori che non sono sicuri della conferma da parte del Milan.I rossoneri sono pronti ad ascoltare offerte per Rebic, Origi e Adli che hanno trovato poco spazio con Pioli.Attenzione anche al nome di Messias: il Diavolo cerca un nuovo esterno offensivo e potrebbe essere proprio il brasiliano a fargli spazio in rosa.