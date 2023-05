dal punto di vista atletico e mentale. Nella doppia trasferta milanese racchiusa nell'arco di 7 giorni, in cui laporta a casa un "bottino" di zero punti e 5 gol incassati e vede crollare molte delle sue certezze nella rincorsa ad un posto nella prossima Champions League,, mai così in difficoltà sul piano fisico - lui che dell'atletismo fa uno dei suoi principali punti di forza - e letteralmente sconnesso rispetto a quello che accade in campo.per il gol del momentaneo pareggio della passata settimana,in occasione del raddoppio rossonero: no, questo non è il Milinkovic-Savic che ad ogni sessione estiva del mercato diventa il presunto oggetto dei desideri delle big di mezza Europa.al termine dell'attuale stagione per il centrocampista serbo. Dopo 8 anni assieme e una scadenza del contratto che si avvicina - resta ancora un anno prima che l'accordo stipulato da Milinkovic-Savic col presidente Lotito si esaurisca -Il problema è che tutta questa fila all'orizzonte non si vede, a meno che la società capitolina non riveda le valutazioni che ha sparato per il giocatore nelle ultime finestre di mercato., così come le prestazioni di un giocatore che già lo scorso anno - nella prima stagione della gestione tecnica di Maurizio Sarri - aveva incontrato qualche difficoltà di adattamento dal punto di vista tattico, chiudendo tuttavia in netto miglioramento e andando in doppia cifra dal punto di vista realizzativo. Attualmente il serbo è fermo a 6, ma ciò che più conta è che l'apporto generale quest'anno non è mai stato all'altezza della situazione:Nemmeno l'uscita di scena della Lazio dalle coppe europee e la possibilità di preparare una partita a settimana ha giovato alla squadra e a giocatori lontani parenti della loro versioni migliori. La prossima estate non è poi così lontana, ma la domanda si pone: qualcuno è ancora disposto a fare follie per questo Milinkovic-Savic?