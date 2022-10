Nonostante il titolo della rubrica possa far pensare ad un attacco diretto - ma sempre con garbo e nel nostro stile - nei confronti di Stefano Pioli ci sentiremmo più che altro di rivolgere qualche suggerimento. Speriamo gradito. Il bruttissimo Milan di Londra ha mostrato crepe e difetti che erano emersi anche in altre circostanze, in qualche modo nascoste dai risultati positivi. Proprio per questo, è forse giunto il momento di cambiare qualcosa ed intervenire prima che sia troppo tardi.