quando, nonostante la vittoria in rimonta sul campo del Genoa,dopo appena due mesi dall'inizio della stagione e cambiare allenatore. Sfumata l'idea di affidare la panchina a Luciano Spalletti,, chiamato a risollevare unadecisamente problematica dal punto di vista tattico e di fiducia nei confronti dell'allenatore abruzzese, ma- rivalutando anche individualità prima dimenticate come Theo Hernandez, Bennacer, Castillejo e Rebic - che con Giampaolo apparivano pressoché inesistenti, cancellando il ricordo della preziosa eredità lasciata da Gattuso.- non appena è diventata sempre più concreta l'ipotesi rivelata in esclusiva da calciomercato.com dell'arrivo di Ralfnella galassia rossonera -. Nessuno può mettere in dubbio la dignità del lavoro svolto in questi mesi complicati dall'ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina e la sua statura dal punto di vista umano, ma troppo spesso in Italia si confonde la valutazione sulla bontà caratteriale di una persona col suo rendimento come professionista., la prima big sconfitta in campionato dopo una lunga serie di insuccessi,che può ancora regalare una qualificazione all'Europa League. E ha certamente l'attenuante generica di aver raccolto una squadra costruita ancora una volta in maniera poco omogenea e tuttora con diverse lacune. Ma- da gennaio in avanti -. Anche a 38 anni, lo svedese ha saputo accendere la scintilla, sin dal primo giorno dopo il suo arrivo, coinciso con la tremenda debacle di Bergamo, lo 0-5 per mano dell'Atalanta che rappresenta uno dei punti oscuri della gestione Pioli.(da aggiungere all'1-1 in superiorità numerica con la Fiorentina)per consentire al Milan di restare in linea di galleggiamento e non accumulare un distacco diventato sempre più abissale nei confronti della zona Champions League.: in campionato, all'andata contro Roma e Lazio sono arrivate prestazioni incerte e altrettante sconfitte, con la Juventus si è ripetuta la stessa storia delle passate stagioni, buone prove ma mai condite da un risultato positivo.. In sintesi, con Pioli il Milan è migliorato, è diventato più regolare, ma non è stato certamente ribaltato: massimo rispetto, ma la beatificazione anche no.