Houston, abbiamo un problema. Incredibile a dirsi, ma in un finale di campionato complicatosi in maniera inaspettata e inverosimile per una squadra che ha letteralmente annichilito la concorrenza nelle precedenti nove stagioni,. Qui non si tratta di mettere in evidenza l'astinenza di gol da 4 partite consecutive o le prestazioni ben lontane dai suoi abituali standard.. Generando però atteggiamenti inaccettabili per un fuoriclasse del suo livello.persino nei comportamenti tenuti in campo nei confronti dei compagni di squadra, con episodi così lampanti da non poter passare sotto silenzio. La maglia gettata al raccattapalle in maniera decisamente frettolosa e con più di una punta di stizza contro il Genoa, il volto rabbuiato che ha accompagnato la sua uscita contro il Parma (pare per il malcontento generato dal gol mancato e dai passaggi non effettuati da Chiesa) e il forfait "diplomatico" di Bergamo sono situazioni limitate a questa stagione, ma nel suo percorso in bianconero non mancano altri capitoli da aggiungere alla collezione.- Manifestazioni di unsarebbe servita la classica leadership che si richiede a quelli con qualcosa in più per rendere meno traumatico l'impatto dei giovani e dei nuovi in una squadra così importante e caricata di enormi pressioni all'interno e all'esterno.Nelle prossime 5 giornate di campionato si definisce la stagione della Juventus e il suo futuro prossimo, che senza Champions League diventerebbe nerissimo e impronosticabile a livello di programmazione futura. Pirlo appare sempre più indirizzato verso un destino e un verdetto a lui avversi, ma ha ancora la possibilità - anche attraverso la Coppa Italia - di regalare a se stesso e alla Juve un colpo di coda finale.