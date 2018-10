per misurarne la tenuta al cospetto di un avversario di spessore e per comprendere le sue reali ambizioni. Come a Napoli, dove dopo un'ora ben condotta, la squadra di Gattuso si è squagliata. O come dopo un ciclo di partite che avrebbe portato al derby e che sulla carta avrebbe dovuto portare in dote un bottino pieno o quasi: contro Cagliari, Atalanta ed Empoli invece i rossoneri hanno fatto soltanto il carico di rimpianti, prima di inanellare due vittorie di fila contro Sassuolo e Chievo che avevano riportato un po' di sereno. Ma- Mentre infuria di nuovo la polemica sulle scelte di Gattuso e sul suo valore come allenatore,, sulla materia prima a disposizione messa a disposizione per costruire qualcosa di importante. Restiamo dell'idea che il Milan attuale sia certamente inferiore a Juventus, Napoli e la stessa Inter e che possa provare a giocarsela a Roma e Lazio, pur non potendo vantare una rosa di qualità eccelsa., pur possedendo doti potenzialmente superiori,. Un derby giocato senza particolari esitazioni fino al 92°, quando una sua uscita troppo anticipata su Vecino ha finito per spalancare la strada al cross dell'uruguaiano e a lasciare sguarnita un'area in cui Donnarumma e Musacchio hanno completato il pasticcio spianando la strada a Icardi.- Un dettaglio, una macchia in una prova complessivamente dignitosa che però pesa enormemente nell'economia del risultato finale. E, altro difensore spesso soggetto a quelle pause mentali che possono costarti punti e partite. Pensare che assegnarli la fascia di capitano potesse apportare da sola quel pizzico di malizia che non guasta mai o che l'acquisto di Caldara possa risolvere tutti i problemi è oggi pura utopia. A questo Milan manca qualità e sostanza, un messaggio da recapitare direttamente a chi deve occuparsi della costruzione di questa squadra.