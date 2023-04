, quello nel quale si trovi a dover raccogliere i frutti (e i risultati) per quanto hai seminato nel corso di un'intera stagione sportiva.Che in carriera ha vinto e convinto, in Russia come a Roma, ma anche ad Udine - perché è sempre importante ricordarsi quelle che sono le reali prospettive delle squadre che si allenano e i traguardi conseguiti - ma che troppo spessoe dalle difficoltà di gestirle quando la mente dovrebbe rimanere più lucida.a Napoli, dove è stato per larghi tratti protagonista della corsa scudetto insieme ad Inter e Milan prima di crollare proprio nel fatidico mese di aprile col doppio passaggio a vuoto casalingo con Fiorentina (2-3) e Roma (1-1) e l'incredibile sconfitta in rimonta di Empoli. Tre risultati negativi consecutivi ad archiviare i sogni di gloria e arrivati dopo settimane di musi lunghi e ditra i due e fatto temere anche il peggio, con l'addio anticipato di Spalletti. Incomprensioni dalle quali il Napoli ha saputo uscire rafforzato e più compatto e sulle quali ha costruito la clamorosa annata che sta vivendo, quella che le riconsegnerà uno scudetto che manca da ben 33 anni e che ha aperto incredibili prospettive pure in campo internazionale, con la possibilità di disputare una finale di Champions League. Almeno fino all'arrivo del mese di aprile..., meno brillante dal punto di vista fisico anche per effetto di alcuni infortuni pesanti (da Osimhen a Simeone, passando per Raspadori) ma anche, proprio quando la linea del traguardo è più vicina. L'inaspettato rovescio per 0-4 contro il Milan alla ripresa del campionato, la sofferta vittoria di Lecce e il nuovo ko contro i rossoneri, nel primo atto dei quarti di finale di Champions, sono la fotografia di una squadra azzurra che inizia a mostrare qualche cedimento sul piano nervoso.(per l'esultanza di Leao nell'ultimo incrocio di campionato), espressosi in maniera clamorosa durante la partita contro i rossoneri del 2 aprile scorso e che crea preoccupazioni in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions di martedì prossimo.- ". Perché è una cosa inspiegabile. I ragazzi sono sensibili a quello che gli succede intorno e abbiamo giocato in un clima assurdo,", ha dichiarato Spalletti dalla pancia di San Siro rincarando più volte la dose tra le interviste concesse alle televisioni e la conferenza stampa di fine serata.Che non inficierà in alcun modo la conquista di uno scudetto atteso come non mai in città e sulla valutazione complessiva dell'annata del Napoli e del lavoro del suo condottiero. Ma che rischia di lasciare in eredità dei veleni abbastanza inutili proprio quando gli azzurri avrebbero la possibilità di rendere questa stagione memorabile. Forse irripetibile. E' il mese di aprile e dovrebbe essere quello della raccolta, non quello degli incomprensibili autogol.