con ben cinque reti incassate e la casella gol realizzati che è ferma a zero. Servirà altro al Maradona, tra cinque giorni, servirà prima di tutto sbloccarsi sotto porta, con il rientro di Osimhen a tutti i costi. Ma occorrerà anche un fattore importantissimo, avere tutta la spinta del pubblico,Il metro arbitrale di Kovacs non è piaciuto affatto,Con chiaro riferimento a quanto accaduto in campionato proprio contro il Milan in campionato: "Non so che clima ci sarà al Maradona però mi ha fatto male vedere al Diego Armando Maradona, con una squadra che sta vincendo il campionato dopo 33 anni, tutti contro tutti.. Spalletti vuole giustamente l'aiuto del pubblico in un momento tanto storico quanto delicato per il Napoli che si giocherà tutto settimana prossima a Fuorigrotta.- Sono noti i fatti del 2 aprile, quando all'esterno del Maradona nascevaIl motivo principale sta nella. Proprio in quella serata, con il Napoli sconfitto per 4-0 tra le mura amiche dai rossoneri, è mancato totalmente il tifo perché le proteste si sono spostate sugli spalti con continui cori contro De Laurentiis e anche scontri tra stessi tifosi del Napoli in Curva B.Un messaggio diretto ai tifosi del Napoli, perché la difficoltà del momento c'è, la sua squadra dovrà rimontare il ko di Milano e avrà bisogno dell'aiuto dei napoletani, della spinta del Maradona. Come si è visto ieri nella bolgia di San Siro, lì sì che si andava tutti quanti insieme verso un unico obiettivo: sostenere il Milan per la vittoria. Stop allo sciopero del tifo, stop alle proteste, alle contestazioni,