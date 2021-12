e perché hanno toccato giocatori che rappresentavano e rappresentano i pilastri della formazione di Spalletti: Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e Insigne, senza dimenticare lo strano addio di Manolas e un Anguissa ancora a mezzo servizio dopo l'infortunio. Ma, e che ha portato a casa lo scontro diretto col Milan sapendo capitalizzare la prima (e forse unica) occasione,Al di là del gioco,- Proprio quando era il momento di compattarsi e di andare oltre la sfortuna, di mostrare anche il valore delle famose seconde linee, il Napoli ha mostrato il suo lato più indecifrabile perdendo anche quelle sicurezze dal punto di vista difensivo che avevano rappresentato uno dei punti di forza nella primissima parte di campionato. E- nonché concorrente diretta per un posto nella prossima Champions -e di partite stregate come Napoli-Verona, quella che è incredibilmente costata il raggiungimento del quarto posto, spianando la strada allaQuella stessa Juve che, alla ripresa del campionato,e l'ombra di una Coppa d'Africa che già nei prossimi giorni potrebbe portare via i vari Koulibaly, Anguissa, Osimhen e Ounas non fa dormire sonni tranquilli a Spalletti e De Laurentiis. Un po' come il Milan,e appena due vittorie, oltre ad un sofferto superamento del turno di Europa League che ha portato in dote lo sfortunato sorteggio col Barcellona per accedere agli ottavi di finale. Va bene la sfortuna, va bene l'alibi dei tanti assenti, ma è altamente probabile che dietro ci sia qualcosa di più., evidenziati dal riemergere di quelle paure figlie della gestione Gattuso che non sembrano ancora essere state accantonate.