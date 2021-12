ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con lo Spezia. “Abbiamo perso una brutta partita ma come hai detto tu l’abbiamo condotta a lunghi tratti e non siamo stati così bravi a chiudere le occasioni, a creare spazi sulla trequarti e entrare dentro la densità difensiva dello Spezia. Abbiamo sbagliato quei palloni messi dietro dal fondo e col passare dei minuti non siamo riusciti a mettere a posto la partita”.– “Il presidente è venuto a fare gli auguri e a fare il brindisi con la squadra”.“Nella chiusura dell’azione siamo mancati sia nel primo che nel secondo tempo. Nel secondo siamo arrivati in condizioni di mettere palle importanti da spingere dentro dalla linea di fondo area, di fare cross che poi vanno chiusi da chi arriva da dietro ma non siamo stati fortunati”.“È stata una scelta tecnica per mettere uno che avesse più peso senza andar a creare più spazio per le ripartenze dello Spezia. Potevo anche tenerlo in campo ma mi sembrava la squadra avesse degli equilibri così ho messo più fisicità che non fa fruttato quanto speravo”.“Si va a casa e ci si riposa un po’ perché di partite ne abbiamo giocate tante e ultimamente un po’ di stanchezza l’abbiamo sofferta e poi c’è da rialzare il morale della squadra perché qualche risultato storto l’abbiamo trovato. Dobbiamo essere la stessa squadra che gioca a calcio perché non abbiamo fisicità per fare sportellate soprattutto se manca Osimhen. Il filo conduttore deve essere la palla a terra e per tratti l’abbiamo fatto anche stasera ma ci è mancata un po’ di fortuna anche negli episodi”.Si guarda sia davanti che dietro se non si vincono le partite che devi vincere quelli dietro si avvicinano.