ma che molto raramente fanno i miracoli e che talvolta commettono l'errore che costa il risultato, l'uomo chiamato a raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Buffon. Se fino ad oggi il rendimento dell'ex Arsenal e Roma era passato quasi inosservato, visto il ruolino di marcia immacolato della squadra di Allegri, nello sciagurata serata di Champions League- Nessun errore davvero evidente, ma. Poco reattivo e forse non perfettamente posizionato sulla conclusione dello spagnolo, incerto e troppo a ridosso della sua area di rigore al momento di affrontare l'insidioso tiro-cross di Young., che approfitta della marcatura soft di Bonucci e coglie Szczesny nella terra di mezzo,nella circostanza che propizia la rete di Bessa, con l'estremo difensore juventino ancora una volta troppo ancorato alla linea di porta.- Episodi che hanno riacceso il, arrivato teoricamente dal Genoa con i gradi di "secondo" ma per giocarsi la titolarità alla pari e relegato sin qui a soli 90 minuti in Serie A a Frosinone.. Un confronto che ad oggi e forse mai e poi mai potrà reggere, considerando il valore assoluto dell'ex guardiano della porta della Nazionale, mada valutare considerando che il suo contratto scade a giugno 2019 e la trattativa per il rinnovo procede molto a rilento.