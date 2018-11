L'ultima parola è di José Mourinho. Il tecnico portoghese, bersagliato di fischi e insulti, a Old Trafford due settimane fa come allo Stadium stasera, si è preso la sua rivincita, attendendo il fischio finale della partita di Torino per rifarsi nei confronti dei tifosi della Juventus. Il 2-1 con cui il suo Manchester United ha rimandato l'aritmetica qualificazione dei campioni d'Italia agli ottavi di finale ha servito allo Special One l'occasione per sfoderare un'esultanza polemica, con la mano portata all'altezza dell'orecchio in segno di sfida, come a dire: "Ora non vi sento più".



Un gesto non troppo apprezzato da alcuni calciatori della Juventus, fra questi Leonardo Bonucci, che ha subito affrontato l'allenatore avversario chiedendo spiegazioni. Una situazione risoltasi immediatamente, col portoghese, che già due settimane fa aveva replicato ai tifosi bianconeri evocando il Triplete alla guida dell'Inter, che ha fatto immediato rientro negli spogliatoi. Ai microfoni di Sky Sport, Mourinho ha spiegato così il suo gesto: "Sono stato insultato per 90 minuti. Probabilmente non avrei dovuto fare quello che ho fatto, a freddo non l'avrei fatto, ma per tutta la partita ho solo sentito insulti al mio indirizzo, della mia famiglia e degli interisti".