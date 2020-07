Non l'ha presa bene, affatto.e per aver reso pubblico e amplificato il rimprovero mosso in campo, in occasione della partita contro il Verona della scorsa settimana, dai compagni di squadra Mancini e Veretout.dal momento del suo ingresso: cose di campo, che normalmente restano lì, ma che Fonseca ha voluto diffondere a reti unificate, con un intento ben preciso.- Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano, ma, al di là delle indubbie qualità tecniche che tutti gli riconosciamo,. I retroscena sui motivi che hanno portato all'addio dalla Fiorentina prima e dall'Inter poi - in occasione della contestatissima operazione con Nainggolan -, come quello celeberrimo che lo vide protagonista la scorsa estate, con l'ex juventino Kean, nel corso dell'ultimo Europeo Under 21 disputato proprio in Italia. Nulla di grave, per carità, nulla di irrimediabile, ma- Una sensazione che dal numero 22 giallorosso raramente si è percepita e, in periodi di burrasca sul fronte societario per il club capitolino e iNon è un mistero che la Juventus apprezzi tantissimo le qualità di Zaniolo, che piace pure a diversi club stranieri e sul quale anche l'Inter - che vanta una percentuale sulla futura rivendita - stia facendo delle riflessioni. Così come è chiaro che la Roma punti fortemente su di lui per il futuro e sia intenzionata a cedere altre pedine pur di non doverlo sacrificare per esigenze di bilancio. Ma- per quanto duro e pubblico - d. E quanto sia grande dipende proprio da Zaniolo.